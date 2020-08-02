- 2 990 руб. 2 840 руб.
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Добро пожаловать в официальный интернет-магазин MrKARNIZ
Уважаемые покупатели, мы рады приветствовать вас в нашем фирменном интернет-магазине Мистер Карниз. Мы предлагаем купить у нас карнизы (штанги) для ванной комнаты нашего производства, которые мы можем изготовить специально для вас, со всеми пожеланиями совершенно недорого.
Также, предлагаем широкий ассортимент штор, колец, ковриков и других аксессуаров для ванной по низким ценам.
В нашей компании работают менеджеры-профессионалы, которые с легкостью ответят на все ваши вопросы, проконсультируют по поводу любого товара, помогут определиться с выбором и оформить заказ.
Подбирая нужные элементы декора для ванной, старайтесь выбирать все в одном стиле. В нашем интернет-магазине можно воспользоваться услугой Корзина, которая поможет сохранить все желаемые товары, а после окончательно определиться с выбором.
Интернет-магазин карнизов для ванной комнаты MrKARNIZ заботиться о качественном обслуживании клиента. Для этого организованы удобные способы заказа и варианты доставки.
Приобретая карнизы (штанги) для ванны у нас, можете быть спокойны все время пользования. Мы предоставляем гарантию на все карнизы (штанги) и с уверенностью утверждаем, что они высокого качества. Они не провиснут под тяжестью любой шторы и не будут повреждены коррозией. В связи с этим, при правильном использовании, мы обеспечиваем гарантией на 10 лет.
Добро пожаловать в наш интернет-магазин «MrKARNIZ». Мы надеемся, что наш ассортимент товара удовлетворит ваши пожелания. Ждем ваших заявок! Качество гарантируем!
- 10 октября 2019
- 4 июля 2019
- 2 июля 2019