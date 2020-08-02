Как выбрать карниз для ванной и уберечь себя от неприятностей?.jpeg
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Галерея работ
Галерея работ
Фотографии установленных карнизов для ванн, присланные нашими клиентами.
Угловые карнизы для ванной
Угловые карнизы для ванной
Г образные Угловые карнизы (штанги) для ванной
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Последние отзывы
Карниз для поддона Г образный 90х90
Николай
2 августа 2020 11:37
Карниз для поддона Г образный 90х90
Карниз качественный. Подошел достаточно хорошо. Вообщем всем остался доволен.
Карниз для поддона Г образный 110х110
Каракова Наталья
24 июля 2020 20:00
Карниз для поддона Г образный 110х110
Отличный карниз! Качество, доставка на уровне! Сделали отличный душ на даче! Рекомендую!
Карниз для ванны Kolpa-San Voice 150х95
Светлана
15 июля 2020 15:31
Карниз для ванны Kolpa-San Voice 150х95
Очень долго искали для ванны Kolpa-San Voice 150х95 штангу, т к строители при установке неправильно поставили душевую лейку и стеклянного ограждения оказалось недостаточно . Штангу по нашим...

Добро пожаловать в официальный интернет-магазин MrKARNIZ

Уважаемые покупатели, мы рады приветствовать вас в нашем фирменном интернет-магазине Мистер Карниз. Мы предлагаем купить у нас карнизы (штанги) для ванной комнаты нашего производства, которые мы можем изготовить специально для вас, со всеми пожеланиями совершенно недорого.

Также, предлагаем широкий ассортимент штор, колец, ковриков и других аксессуаров для ванной по низким ценам.

В нашей компании работают менеджеры-профессионалы, которые с легкостью ответят на все ваши вопросы, проконсультируют по поводу любого товара, помогут определиться с выбором и оформить заказ.

Подбирая нужные элементы декора для ванной, старайтесь выбирать все в одном стиле. В нашем интернет-магазине можно воспользоваться услугой Корзина, которая поможет сохранить все желаемые товары, а после окончательно определиться с выбором.

Интернет-магазин карнизов для ванной комнаты MrKARNIZ заботиться о качественном обслуживании клиента. Для этого организованы удобные способы заказа и варианты доставки.

Приобретая карнизы (штанги) для ванны у нас, можете быть спокойны все время пользования. Мы предоставляем гарантию на все карнизы (штанги) и с уверенностью утверждаем, что они высокого качества. Они не провиснут под тяжестью любой шторы и не будут повреждены коррозией. В связи с этим, при правильном использовании, мы обеспечиваем гарантией на 10 лет.

Добро пожаловать в наш интернет-магазин «MrKARNIZ». Мы надеемся, что наш ассортимент товара удовлетворит ваши пожелания. Ждем ваших заявок! Качество гарантируем!